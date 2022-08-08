Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı - Son Dakika
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Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı

08.08.2022 11:23

Afyonkarahisar'da gece yarısı bir apartmana girerek tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı.

Afyonkarahisar'da gece yarısı bir apartmana girerek tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı. Kan revan içinde kalan şahsı mahalle sakinleri apartmanın çatısından indirirken, polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Olay; Dörtyol mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında bir şahıs TOKİ evlerindeki bir apartmanın kazan dairesinden içeri girdi. Şahıs daha sonra apartmandaki tüm dairelerin ziline basarak "Kapıyı açın, beni öldürecekler" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine apartman sakinleri kapıyı açmazken, diğer bloklardaki vatandaşlarda apartmana toplandı. Polis ekiplerinin de bölgeye intikal etmesi sonucu polis ve vatandaşlar esrarengiz bir şekilde kapıları çalan ve "beni kurtarın" diye bağıran şahsı aramaya başladı. Apartmanın her yerinde kan izlerini gören vatandaşlar daha da tedirgin oldu. Daha sonra şahıs aparmanın çatısına çıkarak kendisini öldürmeye gelen kişilerin olduğunu ve aşağıya atlayacağını söyledi. Bir süre sonra vatandaşlar çatıdaki şahsı aşağı indirmeye çalışırken apartman içerisinde kovalamaca yaşandı. Polis ve vatandaşlar tarafından apartmanın bodrum katında yakalanan şahıs ardından gözaltına alındı. Kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak zarar veren şahıs olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın isminin Tuncay olduğu öğrenildi.

(Hayati Kanat - İHA)

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı - Son Dakika
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