Afyonkarahisar'da gelini ve yanındaki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve yanındaki kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yanındaki kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı. F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen N.G, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.