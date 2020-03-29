Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine Afyonkarahisar Gençlik Merkezi de destek veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezlerinde mesai kavramının olmadığını söyledi.

Maske üretiminin kendileri için bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Dereci, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bütün gençlik merkezlerinde maske yapılması ve hastanelerdeki sağlık çalışanlarımıza hediye edilmesi yönünde bize talimat verdi. Bizde, Afyonkarahisar'da hemen bunu icraata döktük. Kurumumuzda görevli müdüründen güvenlik görevlisine kadar herkes birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz."

"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz" diyen Dereci, "Bu zor günlerimizde bizde bu maskeleri yaparak ülkemize destek vermeye çalışıyoruz. Bugün maske, yarın da yardım olur. Gençlik Merkezleri olarak biz, her zaman alandayız. Tamamen bütün faaliyetlerin içerisindeyiz. Burada fedakarca maske üreten bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Dereci, bir günde yaklaşık 500 siperlikli maske ürettiklerini belirterek 1-2 gün içerisinde Afyonkarahisar'daki sağlık çalışanlarına hediye edeceklerini de sözlerine ekledi.