Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı

28.07.2022 14:42
Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katıldığı yamaç paraşütü uçuşu denemesi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katıldığı yamaç paraşütü uçuşu denemesi gerçekleştirildi.

Kasapoğlu ve kentteki bir grup ekstrem spor tutkunu, merkeze bağlı Çakırköy'de bulunan ve yaklaşık 300 metre yükseklikteki bir tepede yamaç paraşütü yapmak için buluştu.

Yapılan incelemenin ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, 45 dakikalık başarılı bir yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, AA muhabirine, deneme uçuşu yaptıkları Çakırköy'deki tepenin hava akımının yamaç paraşütü yapmak için çok uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.

Tepede de başarılı bir yamaç paraşütü uçuşuna katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce farklı illerde yamaç paraşütü deneyimim olmuştu. Afyonkarahisar'da yaptığımız deneme uçuşu da inanılmaz güzeldi. Belirlediğimiz 3-4 nokta daha var. Şehrimizde ekstrem sporu yapılması noktasında heyecanlıyız. Yamaç paraşütünün Afyonkarahisar'ın spor turizmine zenginlik katacağını düşünüyoruz. Başarılı deneme uçuşumuzun ardından Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü sporu için çalışmalarımıza başladık. Adrenalin tutkunlarını da yamaç paraşütü yapmak için Afyonkarahisar'a davet ediyoruz."

Ekstrem spor tutkunu Ozan Ceylan ise bölgede yaptıkları keşfin ardından yapılan deneme uçuşunun başarılı geçtiğini vurguladı.

Deneme uçuşuna katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'yla yaklaşık 45 dakika gökyüzünde kaldıklarına dikkat çeken Ceylan, "Afyonkarahisar'ın 100. Yılı etkinleri kapsamında bölgede yamaç paraşütüyle ilgili etkinlik yapmayı planlıyoruz. Türkiye'deki yamaç paraşütü tutkunlarını da Afyonkarahisar'a davet edeceğiz." diye konuştu.

Spor tutkunu Muharrem Çoban da tespit ettikleri Çakırköy'deki tepenin yamaç paraşütü uçuşu için çok uygun olduğunu belirterek, ekstrem spor yapmak isteyen gençleri bölgeye davet etti.

YORUMLAR
500
Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi
Kaynak: AA

Karahisar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement