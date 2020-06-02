Afyonkarahisar'da geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında kundağıyla bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi.



Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T'yi kısa sürede yakalayarak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



İfadelerinin ardından savcılık talimatıyla İ.Y. ile A.T, serbest bırakıldı.

Bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tekrar gözaltı kararı

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılan anne İ.Y. ile anneannesi A.T'nin tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasına karar verdi.

Polis ekiplerince yeniden ifadeleri alınan anne İ.Y. ile anneanne A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklandı.