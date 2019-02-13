Afyonkarahisar'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi, yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanmaları üzerine tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi, yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanmaları üzerine tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Orhan ailesi, evde yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı.



Baba Ömer (35), eşi İsmihan (33) ile çocukları Berat (7) ve Berra Orhan (2), mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle gittikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Anne İsmihan Orhan'ın burada yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, çocuklarının ise Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

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