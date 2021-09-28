Afyonkarahisar'da girişimci kadınlar hasadın devam ettiği amarant tarlasını inceledi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da girişimci iş insanı Cengiz Aşgın tarafından 300 dönüm araziye ekimi yapılan amarant bitkisinin hasadı yapılıyor.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve bir grup girişimci kadın, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyündeki amarant tarlasını gezdi.

Kaya'ya, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu da eşlik etti.

Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, amarant bitkisini Afyonkarahisar'a kazandıran girişimci iş insanı Cengiz Aşgın'ı tebrik etti.

Faydalı bir bitki olan amarantın 300 dönüm arazide yetiştirildiğini aktaran Kaya, "Bundan sonraki süreçte amarant bitkisinden katma değeri yüksek şekilde insanlığa daha faydalı olarak sunulması hedefleniyor. İşbirlikleri bundan sonra da artarak devam edecek." dedi.

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu da amarant bitkisini ekimini gerçekleştiren girişimci iş insanına teşekkür etti.

Haşhaşa benzeyen bitkinin zengin içerikli olduğunu aktaran Burcu, "Bu bitkinin Afyonkarahisar'daki verimli arazilerde ekilmesi planlanıyor. Bizi amarant tarlasına misafir eden girişimci iş insanı Cengiz Aşgın'a teşekkür ediyoruz. Kendise bundan sonraki süreçte de başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Afyonkarahisar Başkanı Berna Tokman da amarant bitkisinin katma değerinin yüksek olduğunu vurguladı.