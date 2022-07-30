Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman Koç, mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman Koç, tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Süleyman Koç, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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