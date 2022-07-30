Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı

30.07.2022 14:47
Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da, gittiği okulda temizlik görevlisi Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldürüp, ardından eşi Zübeyde Koç ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi yaralayan Süleyman Koç, tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, gittiği okulda temizlik görevlisi Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldürüp, ardından eşi Zübeyde Koç ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi yaralayan Süleyman Koç, tutuklandı.

Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman Koç, mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman Koç, tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EŞİ İLE KOMŞUSUNU DA VURDUAracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman Koç, 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman Koç, burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde Koç ve kendisini engellemeye çalışan market işletmecisi komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan Zübeyde Koç ile Balı B. ambulansla hastaneye götürüldü.OĞLU İKNA ETMİŞPolisin aradığı Süleyman Koç, dün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman Koç, daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman Koç'u askeri personel olarak görev yapan oğlunun teslim olmaya ikna ettiği öğrenildi. Süleyman Koç, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Süleyman Koç'a, adliyeye girişinde bir genç, " Baba, kafanı kaldır" diyerek seslendi. Süleyman Koç, gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış" diye karşılık verdi.

Mahkemeye çıkarılan Süleyman Koç, tutuklanıp T tipi 2 nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Yaralılar Zübeyde Koç ile Balı B.'nin tedavisi devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Süleyman Koç, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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