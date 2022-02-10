Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu M.K.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.