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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

10.02.2022 18:10
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu M.K.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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