Afyonkarahisar'da Gol Yok

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği
ile 0-0 berabere kaldı
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Gençlerbirliğin'den Ahmet İlhan
yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Kaleci Bekir son anda topu kalenin üzerinden kornere çeldi. 36. dakikada Afyonspor yarı sahasından sol tarafa atılan topu Aykut yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleci Emrullah ile karşı karşıya kaldı. Aykut'un yerden şutunu kaleci ayakları ile önledi. 67. dakikada Aykut'un soldan taraftan yaptığı ortaya Oltan
gelişine vurdu. Top kalenin üzerinden auta çıktı. 75. dakikada Ersel'in ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Öztürk vurdu top direğin yanından az farkla auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Afyon Zafer Hakemler: Bülent Birincioğlu
xx, Özgür Ertem
xx, Hüseyin Aylak
xx AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Mehmet Güven xx (Bajram Ajeti dk. 76 x), Metin Yüksel xx (Taşkın İlter dk. 66 xx), Nazmi Candoğan xx, Cenk Güvenç
xx (Bayram Çetin
dk. 49 xx), Uğur Akdemir
xx, Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyüksekxx, Oltan xx, Gökhan xx Yedekler: Türker, Bajram Ajeti, Onurcan, İsmet Gençlerbirliği: Emrullah Şalk
xxx, Ahmet Oğuz
xx, Yıldırım Mert Çetin
xxx, Yasin Pehlivan
xx, Ahmet İlhan Özek
xx (Mert Nobre
dk. 65 x), Stephane Sessegnon xx (Matei dk. 87 ?), Luccas Dos Santos
xx, Sorin Stancu xx, Selçuk Şahin
xx, Alper Uludag xx, Jailton Silva
xx (Nadir Çiftçi
dk. 79 x) Yedekler: Hakan Arıkan
, Sarı Kartlar: Emre Öztürk, Oltan karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Yasin Pehlivan (Afjet Afyonspor)
(Ali Bayar/İHA)