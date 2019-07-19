Afyonkarahisar'da Golbol turnuvası

Afyonkarahisar'da görme engelli Spor
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kulüpleri arasında Golbol turnuvası düzenlendi. Tınaztepe
Spor Salonu'ndaki turnuvaya, Afyonkarahisar, Kütahya
ve Eskişehir
'den takımlar katıldı. Karahisar
Kalesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Kütahya Zafer Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü arasında final maçı oynandı.
Turnuvanın şampiyonu olan Afyonkarahisar temsilcisi golbol takımına kupa ve çeşitli ödüller verildi.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, turnuvanın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yapıldığını ifade ederek, katılım sağlayan bütün takımlara teşekkür etti.