Afyonkarahisar'da gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

Bölgeye, AFAD , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Konya İl Emniyet Müdürlüğünden su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

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