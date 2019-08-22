Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da görevinde 25 yılını doldurmuş muhtarlara plaket
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Afyonkarahisar'da görevinde 25 yılını doldurmuş muhtarlara plaket

41 dakika önce

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği yönetici ve üyelerinin katıldığı kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verilerken, görev süresinde 25 yıl dolduran muhtarlara plaket takdim edildi.

Afyonkarahisar'da görevinde 25 yılını doldurmuş muhtarlara plaket, System.String[]

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği yönetici ve üyelerinin katıldığı kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verilerken, görev süresinde 25 yıl dolduran muhtarlara plaket takdim edildi.


Karayolları Parkı'nda Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Ahmet Nuri Gök, Dernek Başkanı Suat Uygur çok sayıda dernek üyesi muhtar ve basın mensupları katıldı. Dernek Başkanı Suat Uygur yaptığı açıklama da, muhtarların yerel gazetelere abone olmasını istedi. Uygur, "Yerel basın her zaman bizim yanımızda, bizlerde onların yanındayız. 25 ile 30 yılını tamamlayan muhtarlarımıza plaket takdim edeceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


Toplantı sonunda 25 yılını doldurmuş muhtarlara yönetim tarafından plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Ahmet Ertürk, Uygur, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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