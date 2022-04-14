Afyonkarahisar'da görme engelliler iftarda buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da görme engelliler iftarda buluştu

14.04.2022 11:00
Afyonkarahisar'da görme engelliler iftarda buluştu

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, kentteki bir düğün salonunda verilen iftarın ardından yaptığı konuşmada, 5'incisini düzenledikleri geleneksel iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Bazı ilçelerde de iftar programları düzenleyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Düzenlediğimiz iftar programlarımız birlik ve beraberliğimiz büyük katkı sağlıyor. Ailelerimiz ve görme engeli kardeşlerimiz burada tanışıyor, kaynaşıyor. Dernek olarak bizde, her zaman görme engelli kardeşlerimizin yanındayız. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü de iftarda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İftar programına, Afyonkarahisar Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve görme engelli şube üyeleri aileleriyle katıldı.

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Görme Engelli, Karahisar, Düğün, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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