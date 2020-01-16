Afyonkarahisar'da gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Z.H., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Z.H., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla Azerbaycan uyruklu Z.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.H., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Z.H. idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Azerbaycan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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