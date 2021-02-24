Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 587 saat ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 587 saat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 587 saat ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 587 saat ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya karayolundaki uygulama noktasında durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 587 saat, 11 bin 939 saat pili, 660 saat kordonu, 34 akıllı saat şarj cihazı, 919 çeşitli takı ve 11 çakmak ele geçirildi. Ekipler, kamyonet sürücüsü F.A. hakkında adli işlem yaptı.

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