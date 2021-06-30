Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 7 bin 496 cep telefonu ekran koruyucusu, 1698 cep telefonu kılıfı, 716 kulaklık, 166 şarj kablosu, 101 telefon tutma aparatı, 90 çakmaklık, 95 hoparlör, 46 şarj adaptörü, 53 dijital saat ile 3 selfie lambası ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki B.D. ile A.Ö'ye adli işlem yaptı.