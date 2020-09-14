Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Özkan Tokay (21) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinar'a bağlı Stadyum Mahallesi Tarla sokakta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan kendi evlerine gürültü ve toz geldiği gerekçesiyle Ö.A. (40) ile inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A. ve ailesiyle inşaatta çalışan işçiler birbirlerine demir ve taşlarla saldırdı. Bu sırada Ö.A. evden tabancasını alarak, işçilerin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) ile vücutlarına darbe alan işçi F.T. (15) ile aileden N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Özkan Tokay ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan E.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, F.T. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer yaralılar N.A., M.A. ve E.A.?nın ise kendi imkanlarıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Ö.A.?nın yakalanması için ise polis çalışma başlattı. Kavgada kullanılan tabanca ve inşat demirlerine de el konuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afyonkarahisar Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyonda Kürtlere yönelik saldırı' başlığı altında iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13.09.2020 günü saat 18.00 sıralarında ilimiz Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö.T. isimli şahıs hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmektedir. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.?