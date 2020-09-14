Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası: 1 ölü, 5 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Özkan Tokay (21) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Özkan Tokay (21) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinar'a bağlı Stadyum Mahallesi Tarla sokakta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan kendi evlerine gürültü ve toz geldiği gerekçesiyle Ö.A. (40) ile inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A. ve ailesiyle inşaatta çalışan işçiler birbirlerine demir ve taşlarla saldırdı. Bu sırada Ö.A. evden tabancasını alarak, işçilerin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) ile vücutlarına darbe alan işçi F.T. (15) ile aileden N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Özkan Tokay ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan E.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, F.T. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer yaralılar N.A., M.A. ve E.A.?nın ise kendi imkanlarıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Ö.A.?nın yakalanması için ise polis çalışma başlattı. Kavgada kullanılan tabanca ve inşat demirlerine de el konuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afyonkarahisar Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyonda Kürtlere yönelik saldırı' başlığı altında iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13.09.2020 günü saat 18.00 sıralarında ilimiz Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö.T. isimli şahıs hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmektedir. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.?

Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı

İşçiler, Afyon, Dinar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın mesajları ifşa oldu Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın         
17:43
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti         
10:40
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor         
09:05
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü         
08:28
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 21:05:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da gürültü ve toz kavgası 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei