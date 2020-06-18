Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyetlerini geçici olarak durduran 5 yıldızlı termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte aldığı güvenli turizm sertifikası ve yaptığı hazırlıkların ardından yarın hizmet vermeye başlayacak.

Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyetlerini geçici olarak durduran 5 yıldızlı termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte aldığı güvenli turizm sertifikası ve yaptığı hazırlıkların ardından yarın hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki çoğu 5 yıldızlı oteller, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmak için 1 Temmuz hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak misafirler, otellerde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'daki otellerin 12 ay boyunca hizmet verdiğini anımsattı.

Salgının başladığı 15 Mart'tan itibaren kentteki 5 yıldızlı termal otellerin faaliyetlerini geçici olarak durduğunu dile getiren Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde Afyonkarahisar'daki bütün oteller hazırlıklarını yaptı ve bakanlıkların yayımlamış olduğu genelgelere göre tedbirlerini almaya başladı. En sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden otellerden 'güvenli turizm sertifikası' alınması istendi. Ama sonradan da güncellenerek bu madde kaldırıldı. Fakat Afyonkarahisar'daki bütün 5 yıldızlı oteller, bu çıkan genelgeye göre hazırlıklarını yaptı ve müracaatlarını yaparak belgelerini almaya başladı."

"Temmuza kadar bütün oteller açılmış olacak"

Ali Gümüşhan, hazırlıklarını tamamlayan bazı termal otellerin güvenli turizm sertifikası aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otellerin açılma tarihi hedefinin 1 Temmuz olduğunu aktaran Gümüşhan, "Hazırlıklarını tamamlayan ve rezervasyon alan ilk otelimiz 19 Haziran'da misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. Daha sonraki hafta içerisinde peyderpey temmuza kadar otellerimiz tamamıyla açılmış olacak ve müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. Termal turizm için Afyonkarahisar'a gelecek bütün misafirlerimiz, güvenilir bir şekilde tatillerini yapabilirler." dedi.

Otelin Kovid-19 Süreç Yöneticisi Büşra Boduroğlu ise bakanlıkların genelgeleri uyarınca oteldeki hijyen gerekliliklerini sağladıklarını aktararak, mutfak bölümlerinde de sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Termal, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor - Son Dakika

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