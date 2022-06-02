Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

02.06.2022 12:45
Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisine ulaşılamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisine ulaşılamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Kırkgöz Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde yalnız yaşayan, Bolvadin Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Yusuf Ziya Erkan'dan (45) haber alamayan mesai arkadaşları, annesi Şadiye Erkan'ı telefonla aradı.

Annesi de apartmandaki komşusunu arayarak oğlunun evini kontrol etmesi ricasında bulundu.

Komşusu, Yusuf Ziya Erkan'ın evde hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı.

Eve giren ekipler, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

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