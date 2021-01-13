Afyonkarahisar'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BK 7699 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Konya çevre yolu Gümüşkent kavşağında rüzgarın da etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Alper Öztürk ve Bekir Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kentte etkili olan rüzgar nedeniyle yollardaki bazı aydınlatma direklerinin devrildiği, trafik levhaları ile reklam panoların da yerinden çıktığı görüldü.