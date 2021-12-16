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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

16.12.2021 12:54
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ali Telli (38) idaresindeki 03 ACP 348 plakalı hafif ticari araç, Konak Mahallesi Saray Caddesi'nde Ali Emrah Yurtalan'ın kullandığı 06 HUH 90 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Telli ve Yurtalan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ali Emrah, Karahisar, Tragger, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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