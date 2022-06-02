Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02.06.2022 15:35
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Mert Yiğit Kurtçu (28) idaresindeki 35 AYR 758 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Atakan Tolgahan Kurtçu (36) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından Kurtçu'nun cesedi morga kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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