Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sarıtaş, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste