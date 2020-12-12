Afyonkarahisar merkez, Emirdağ , Sinanpaşa , Sandıklı , Çay ve İscehisar ilçelerindeki denetimler sırasında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7-11 Aralık 'ta 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası - Son Dakika

ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek

Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar