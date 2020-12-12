Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası

12.12.2020 11:01
Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası, System.String[]

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7-11 Aralık'ta 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar merkez, Emirdağ, Sinanpaşa, Sandıklı, Çay ve İscehisar ilçelerindeki denetimler sırasında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye idari ceza uyguladı.

Para Cezası, Aralık, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası - Son Dakika


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