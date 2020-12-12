Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7-11 Aralık'ta 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar merkez, Emirdağ, Sinanpaşa, Sandıklı, Çay ve İscehisar ilçelerindeki denetimler sırasında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye idari ceza uyguladı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası - Son Dakika