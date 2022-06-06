Afyonkarahisar'da masasında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hakim Hulusi Tahir İlgenli için adliye bahçesinde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı , il protokolü, çok sayıda hakim, savcı, adliye çalışanı, İlgenli'nin eşi, çocukları ve yakınları katıldı. Vali Yiğitbaşı, Hakim İlgenli'nin eşine başsağlığı dileklerini iletti. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da başsağlığı diledi. İlgenli'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya 'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı (2) - Son Dakika

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