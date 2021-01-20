Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sanık, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Afyonkarahisar Otogarı'nda Tokat'a gitmek üzere otobüse bindiği sırada yakalandı.

A.E'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.