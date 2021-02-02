Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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