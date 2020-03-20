Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki otomobil ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 19 suçtan araması bulunan ve 5 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 6 suçtan araması bulunan ve 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ağabeyi G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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