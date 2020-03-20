Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı
6 saat önce
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki otomobil ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 19 suçtan araması bulunan ve 5 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 6 suçtan araması bulunan ve 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ağabeyi G.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:16 Kaynak: AA
Son Dakika Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı