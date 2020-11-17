AFYONKARAHİSAR - Halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonundaki halk gününde vatandaşlar, istek ve taleplerini Vali Çiçek'e iletti.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sorunlarınıza çözüm bulmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için çalışma arkadaşlarımız burada." dedi.

Toplantıda işsiz oldukları için bazı ödemeleri yapamadıklarını belirten bazı vatandaşlar da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne yönlendirilerek, sorunlarına çözüm arandı.

Vali Çiçek, kilolu olduğu için iş bulamadığını dile getiren bir vatandaşın talebini ise bir telefon ile çözdü. Güvenlik sertifikası olan kişi, ilgili yere yönlendirilerek görüşmesi sağlandı.

Toplantıda, resmi bayramların şiir okuyan dedesi olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Yiğit'in torunu ve ailesinin, Vali Çiçek'e yazılan ancak ulaştırılamayan şiiri teslim etmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Toplantının basına kapalı bölümünde de diğer istek ve talepler dinlendi.