Afyonkarahisar'da halk otobüslerine koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da halk otobüslerine koronavirüs önlemi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece koranavirüsün Türkye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da tedbirler arttırıldı.

Afyonkarahisar'da halk otobüslerine koronavirüs önlemi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece koranavirüsün Türkye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da tedbirler arttırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafın halk otobüsleri dezenfekte edildi.


Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği halk otobüslerinde tedbirleri arttırıldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüsü nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi halk otobüslerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yaptı.


İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek


Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halk otobüsleri ilaçlandı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edeceği bildirildi.


"Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık"


Koronavirüse karşı önlemleri aldıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları vb. toplu kullanım alanlarını dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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