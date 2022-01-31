AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN - Son Dakika

Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Afyonkarahisar Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli personel ile malül gazilerin 31 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu. Afyonkarahsiar'da saat 01.30'dan sonra yoğunlaşan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kentin işlek caddelerindeki kar araç geçişinden erirken mahalle aralarında ve sokaklarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kentin diğer illerle bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilese de çocuklar karın tadını çıkardı. TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehir içinde kalan tren yollarında kar temizliği yaptı. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Karla Mücadele Ekipleri' 80 araç ve 100 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışan hamileler, engelli personel ile malül gazilerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyuruldu. Açıklamada, Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli personelimiz ile malül gazilerimiz, 31 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Salı günleri 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır ifadesi yer aldı.