Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN

31.01.2022 11:29

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Afyonkarahisar Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli personel ile malül gazilerin 31 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu. Afyonkarahsiar'da saat 01.30'dan sonra yoğunlaşan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kentin işlek caddelerindeki kar araç geçişinden erirken mahalle aralarında ve sokaklarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kentin diğer illerle bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilese de çocuklar karın tadını çıkardı. TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehir içinde kalan tren yollarında kar temizliği yaptı. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Karla Mücadele Ekipleri' 80 araç ve 100 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışan hamileler, engelli personel ile malül gazilerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyuruldu. Açıklamada, Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli personelimiz ile malül gazilerimiz, 31 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Salı günleri 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır ifadesi yer aldı.

AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN
AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN
AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN

YORUMLAR
500

Karahisar, Engelli, Gazi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN - Son Dakika


Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde         
12:16
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu         
10:58
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA KAMU ÇALIŞANLARINA 2 GÜN İDARİ İZİN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement