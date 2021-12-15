Afyonkarahisar'da hareket halindeki yük trenine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte hareket halindeki yük trenine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bekir Çınar idaresindeki simit ve poğaça yüklü 16 ALY 172 plakalı hafif ticari araç, eski Afyonkarahisar kara yolu TOKİ Mevkisi'ndeki hemzemin geçitte, hareket halindeki trene çarptı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Çınar, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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