Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerindeki üreticiler, haşhaş hasadına başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerindeki üreticiler, haşhaş hasadına başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ata tarlalarına haşhaş ekimine izin verilmesinin yanı sıra çapa ve kırım avansı verilmesini istedi.

Bölgede kasım ayında ekimi yapılan haşhaş bitkisinin hasadına, Sandıklı ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde başlandı. Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde 2 bin 250 üreticinin, yaklaşık 25 bin metrekare alana haşhaş ekimi yaptığı kaydedildi. Hasadın yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor. 'Afyon' olarak da bilinen haşhaş bitkisinin kapsülü, ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içindeki haşhaşın ezmesi ve yağı tüketiliyor. Haşhaş bitkisi, birçok unlu mamulde de kullanılıyor.

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'EKİM ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILMALI'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Toptaş, haşhaş hasadı yapılan tarlalarda üretici ve işçileri ziyaret etti. İşçilerle birlikte bir süre haşhaş kırımı yapan Toptaş, ata tarlalarına haşhaş ekimine izin verilmesinin yanı sıra çapa ile kırım avansı ile de üreticinin rahatlatılması gerektiğini söyledi. Toptaş, "İlimizin de adını aldığı Afyon bitkisinin hasadı başladı. Afyon bitkisinin yani haşhaşın kapsülü ilaç sanayisinde, içinin ürünü de unlu mamullerde kullanılır. Üretici olarak yetkililerden haşhaş ekim şartlarının kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yıllar önce çapa ve kırım avansı verilirdi, yine tekrarlanmasını istiyoruz. Bir de ekilemeyen ata tarlalarının ekim bölgelerine alınmasını istiyoruz" dedi.

'KAPSÜL FİYATLARI DÜŞÜK'

Haşhaş üreticisi Mustafa Karabunar ise 3- 4 yıldır aynı fiyatlara kapsül verdiklerini belirterek, "Kapsül fiyatları yükseltilmeli. Ata tarlası ekimlerinde, yeni sezonda kolaylık istiyoruz. Kendi kayıtlı arazilerimize ekiyoruz. Ama atalarımızdan, dedelerimizden kalan alanlara ekim yapamıyoruz. Buna kolaylık getirilmesini istiyoruz. Önceki yıllarda çapa avansı veriliyordu. Şimdi yine çapa ve kırım avansı istiyoruz. Biz zaten üretim yapıyoruz. Bu konularda bize yardımcı olunursa daha iyi üretim yaparız" diye konuştu.


- Afyonkarahisar
Kızılören, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:04 Kaynak: DHA

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