AFYONKARAHİSAR'DA HAŞHAŞ HASADI SÜRÜYOR - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DA HAŞHAŞ HASADI SÜRÜYOR

26.07.2022 11:44
AFYONKARAHİSAR'DA HAŞHAŞ HASADI SÜRÜYOR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde temmuz ayı başlarında başlayan haşhaş hasat çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde temmuz ayı başlarında başlayan haşhaş hasat çalışmaları devam ediyor.

Sandıklı ve Kızılören ilçe merkeziyle köylerinde kasım ayında ekimine başlanan haşhaşlar temmuz ayı başlarında hasat edilmeye başladı. Hasadın ağustos ayı başlarında tamamlanması beklenirken, iki ilçede de 3 bine yakın üretici 27 bin dekar alanda ekim gerçekleştirdi. Bölgede yaklaşık 1400 ton rekolte bekleniyor. 'Afyon' olarak da bilinen haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içindeki haşhaşın ezmesi ve yağı tüketiliyor. Haşhaş bitkisi birçok unlu mamulde de kullanılıyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Haşhaş hasadı temmuzda başladı. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizde yaklaşık 30 bin dekar alana haşhaş ekimi yapıldı. Geçen sene de yine aynı bu rakamlarda ekim yapıldı. Bu sene kapsül fiyatı yükseldi. Ama girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bu yükseliş çiftçiyi memnun etmedi. Eskiden ata tarlalarına da ekim yapılırdı. Şimdi yine çiftçi eskiden olduğu gibi ata tarlalarına ekim yapılmasını istiyor. Hükümetimizin yetkililerin yardımcı olacağına canı yürekten inanıyorum dedi.

Haşhaş üreticisi Zeki Özbunar, Haşhaşı ekim ayının sonuna doğru ekeriz. Daha sonra sulayarak çıkmasını sağlarız. Mart ayında da sulamasını yaparız. Temmuz ayında kırımını yaparız. Arpa ve buğday 2 liradan 6 liraya geldi. Ama 2 sene önce kilogramını 26 liraya sattığımız haşhaş 37 lira. Yine kapsülü 5 yıldır 5 lirayken bu sene 7.5 lira olabildi. Bu haşhaşın 70 ya da 80 lira olması lazım diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Afyon, Güncel, Son Dakika

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