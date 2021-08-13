Afyonkarahisar'da 'haşhaş kapsülü' alımı başladı

Haşhaş üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'da 'haşhaş kapsülü' alımları başladı. Şuhut ilçesinde olgunlaşmış haşhaş kapsüllerinin kilogramı 5 TL'den Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınıyor.

Haşhaş kapsülleri gıda sanayinde olduğu gibi aynı zamanda ilaç sanayinde de önemli oranda kullanılıyor. Şuhut ilçesinde hasadı yapılan haşhaş kapsülleri TMO merkezlerine getirilmeye başlandı. Haşhaş kapsülü üreticileri kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarından bir bölümünü ticarette kullanırken, sarı haşhaş denilen diğer kısmı ise kavrulup özellikle hamur işi yapımında kullanılıyor. Haşhaşın en önemli kısımlarından olan ve 'beyaz haşhaş' olarak adlandırılan kısım ise ilaç sanayinde kullanılıyor.

Haşhaş kapsülü alımı fiyatı geçen senenin fiyatları üzerinden yapılıyor

Haşhaş üreticisi Hasan Korkmaz, haşhaş kapsüllerini teslim etmeye başladıklarını ifade ederek, "Haşhaş kapsüllerinin kabukları ilaç sektöründe kullanıyorlar, kilosunu 5 TL'den alıyorlar. Alımlar bölgelere göre yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Yani memnunuz şu anda fiyatlar 5 lira tatmin etmiyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

Bir başka haşhaş kapsülü üreticisi Ali Akkaya, fiyatların geçen seneki fiyatlar ile aynı olduğunu belirterek, bu yüzden alım fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR