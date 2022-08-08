Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

08.08.2022 12:05
Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Uzunpınar-Demirbel köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.T. yönetimindeki römorkunda haşhaş kapsülü yüklü tescilsiz virajı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kayalık alana devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü M.T. yaralanarak ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
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