Afyonkarahisar'da hasta nakli yapan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hasta nakli yapan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hasta nakli yapan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, hasta nakli yapan ambulansın otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hasta nakli yapan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, hasta nakli yapan ambulansın otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ferhat Eryiğit (25) idaresindeki 03 BF 720 plakalı ambulans, hasta nakli sırasında ilçe merkezindeki Park kavşağında, Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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