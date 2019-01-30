Afyonkarahisar'da Hastaneye Götürülen Mahkum Firar Etti
1 saat önce
Afyonkarahisar'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum, firar etti.
Afyonkarahisar
'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum, firar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda dişinin ağrıdığını söyleyen mahkum Akın A. (26), infaz koruma memurlarınca Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.
Akın A, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti. Polis
ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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