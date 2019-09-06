Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
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Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

31 dakika önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçları tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Adnan Çelebi ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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