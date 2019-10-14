Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

1 saat önce

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu il merkezi ve Afyonkarahisar- Şuhut kara yolunda 5 farklı noktada helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçları tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Adnan Çelebi ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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