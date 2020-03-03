Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Kılıç'ın (55) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Kılıç'ın (55) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Kılıç görevi başındayken aninden fenalaştı. Polis memuru Kılıç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Kılıç hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan merhum Kılıç için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende İl Müftüsü Şükrü Kabukçu dua okudu. Daha sonra Kılıç'ın naaşı memleketi Eskişehir'e uğurlandı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, polis teşkilatı ile Kılıç'ın ailesi katıldı.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
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