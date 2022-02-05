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Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi

05.02.2022 18:35
Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi

İscehisar'da sömestr tatilinde "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camilerde namaz kılan çocuklar ödüllendirildi.

İscehisar'da sömestr tatilinde "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camilerde namaz kılan çocuklar ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, Ulu Cami'deki ödül töreninde, "Yarıyıl tatili ile camiye devam eden çocuklarımızın bu sıcak atmosferle her zaman cami ve cemaatle kaynaşmaları ve kopmadan devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Emeği geçen hocalarımıza, anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilçedeki 240 çocuğa hediye verildi.

Çayırbağ'da namaz kılan çocuklara hediye verildi

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde de camilerde namaz kılan çocuklara Yeni Cami'de düzenlenen programda hediye verildi.

Etkinliğe Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır, din görevlileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında sömestr tatili boyunca camilerde namaz kılan çocuklar ödüllendirildi.

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Karahisar, Çayırbağ, Hisarcık, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi - Son Dakika
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