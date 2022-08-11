Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi - Son Dakika
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Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi

11.08.2022 11:28
Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi

Afyonkarahisar'da hayvan çiftliğine zorunlu iniş yapan uçakta hafif yaralanarak hastaneye kaldırılan pilot ve pilot adayı öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Afyonkarahisar'da hayvan çiftliğine zorunlu iniş yapan uçakta hafif yaralanarak hastaneye kaldırılan pilot ve pilot adayı öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı dün akşam saatlerinde kalktıktan kısa bir süre sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliği zorunlu iniş yaptı. Uçağın yarısı çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanala girerken kuyruk kısmı ise havada kaldı. Olayda hafif şekilde yaralanan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ve Y.E.B. (19) adlı pilot tedavilerinin ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi
Kaynak: İHA

Karahisar, Cessna, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi - Son Dakika
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