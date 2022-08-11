Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı dün akşam saatlerinde kalktıktan kısa bir süre sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliği zorunlu iniş yaptı. Uçağın yarısı çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanala girerken kuyruk kısmı ise havada kaldı. Olayda hafif şekilde yaralanan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ve Y.E.B. (19) adlı pilot tedavilerinin ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Cessna, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zorunlu iniş yapan uçakta yaralanan pilotlar taburcu edildi - Son Dakika

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