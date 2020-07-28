Afyonkarahisar'da hayvan pazarında sahte para kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hayvan pazarında, sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki hayvan pazarında sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Sinanpaşa ilçesindeki tespit edilen adres ile araçlarına operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 yabancı uyruklunun üzerine kayıtlı GSM hattı, sahte olduğu değerlendirilen bir basın ve dernek kartı ele geçirildi.

Ekipler, R.K, A.K, M.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Bazı şüpheliler, hastane girişi ve çıkışında görüntü alan basın mensuplarına küfredip hakaretlerde bulundu. Basın mensuplarına fiziki saldırıda bulunmaya çalışan bir şüpheliye ise polis engel oldu.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.