Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

7 saat önce

- Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi.

- Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi. Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Halit Gülten ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

Jandarma, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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