Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Kaza: 2 Yaralı

40 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, yolcu treninin, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, yolcu treninin, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli- Eskişehir seferini yapan yolcu treni, ilçedeki hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken geçmeye çalışan İbrahim Dolu (46) yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, bir süre sürüklendikten sonra devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Dolu ile araçta bulunan Azerbaycan uyruklu Nigana Aliyeva (56) yaralandı.

Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

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