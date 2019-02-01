Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar
'ın Evciler
ilçesinde, yolcu treninin, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli- Eskişehir
seferini yapan yolcu treni, ilçedeki hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken geçmeye çalışan İbrahim Dolu (46) yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, bir süre sürüklendikten sonra devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Dolu ile araçta bulunan Azerbaycan
uyruklu Nigana Aliyeva (56) yaralandı. Dinar
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.