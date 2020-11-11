Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte lokomotife çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte lokomotife çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Yeşilyurt (30) idaresindeki 43 NL 239 plakalı otomobil, TOKİ Mevkisi'ndeki hemzemin geçitten geçen 74153 numaralı lokomotife çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yeşilyurt yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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