Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte lokomotife çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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