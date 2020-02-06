Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında, System.String[]

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çankaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılmıştı.

Sülümenli, Çankaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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