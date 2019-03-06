Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Hırsızlık

Afyonkarahisar'da Hırsızlık

4 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde evlerden değerli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Hırsızlık, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde evlerden değerli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Esentepe, Tepecik ve Şirinevler mahallelerinde evlerde, değerli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliler D.S, F.Ö. ile M.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılana aramalarda, hırsızlık yaptıkları evlerden çalınan altın, para ve farklı ziynet eşyaları bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:18 Kaynak: AA

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